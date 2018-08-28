إيران: مستعدون لمفاوضات جديدة مع أمريكا لكن بشرط

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، استعداد طهران لعقد مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشرط.

وقال فضلي خلال اجتماعه بمسؤولي الحكومة المحلية بمحافظة كرمنشاه غرب إيران مساء الاثنين: “مستعدون لفتح مفاوضات جديدة مع أمريكا، لكن بشرط تنفيذ كل التعهدات السابقة وتقديم الاعتذار لإيران”.

ولا تزال الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران، الشهر الماضي، دون شروط مسبقة، موضع جدل وخلاف بين القادة والمسؤولين الإيرانيين، إذ ترى حكومة الرئيس حسن روحاني، أنه لا سبيل إلا التفاوض مع واشنطن لأن العقوبات باتت تثقل كاهل الإيرانيين.

في المقابل، يرفض التيار المتشدد التفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن “الاتفاق النووي كشف عن عدم التزام أمريكا بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات القانونية” في إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، في الثامن من أيار/ مايو الماضي.