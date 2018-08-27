إيران تمنع دفن مواطن بسبب معتقداته

منعت السلطات الإيرانية الإثنين دفن مواطن ينتمي للطائفة البهائية في مقبرة بمحافظة كرمان جنوب غرب إيران، وفقًا لما ذكرته منظمة “هرانا” الحقوقية.

وقالت المنظمة نقلًا عن مصادر حقوقية، إن “السلطات الأمنية في محافظة كرمان منعت دفن حسين شجاعي في مقبرة بالمحافظة بسبب معتقداته كونه ينتمي للطائفة البهائية”.

وأضافت المصادر أن “عائلة المتوفى أضطرت إلى نقل جثمان فقيدها حسين شجاعي إلى مقبرة بمدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان”، مشيرة إلى أن “العائلة حاولت نقل جثمان فقيدها ودفنه في مقبرة الطائفة البهائية بالعاصمة طهران، لكن المسؤولين في محافظة كرمان منعوا ذلك”.

وعادة ما يواجه أتباع الأقليات الدينية تهمًا مختلفة منها “التواطئ مع جهات لاستهداف الأمن القومي الإيراني”.

وتعرضت الأقلية البهائية الإيرانية للاضطهاد منذ حظر هذه الديانة بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتعتبر السلطات أتباع الطائفة البهائية بأنهم “جماعة منحرفة” تخدم الأجندة الإسرائيلية، وقامت إيران قبل عدة أعوام بتدنيس مقابر البهائيين، وينظر إليهم على أنهم حركة سياسية وليس جماعة دينية.

وتقول الطائفة البهائية أن عدد أتباعها يضاهي سبعة ملايين في العالم وتتبع تعاليم حسين علي النوري المعروف باسم “بهاء الله” المولود في إيران في 1817 وتعتبره نبيًا.