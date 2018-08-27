السجن 4 أشهر لهولندي هدد بإهداء رأس رئيس الوزراء لـ”داعش”

قضت محكمة هولندية، اليوم الإثنين، بالسجن 4 شهور بحق شاب هدد رئيس الوزراء مارك روته، بقطع رأسه وإهدائه لتنظيم “داعش“.

وذكرت المحكمة، في بيان، أنها قضت بالسجن 4 أشهر على الشاب، على أن يقضي محكوميته في مصحة خاصة ويخضع لعلاج نفسي.

وأشارت المحكمة أن الشاب يبلغ من العمر 26 عامًا (لم تذكر اسمه)، ووجه تهديدًا بالبريد الإلكتروني لروته بـ”قطع رأسه وإهدائه لداعش”، وفق الأناضول.

وذكرت أن المدان بعث بتهديدات مشابهة بالبريد الإلكتروني لسياسيين آخرين غير رئيس الوزراء، دون الكشف عن أسمائهم.

في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية وصحفية إلى أن المدان يُعاني من مشاكل صحية.

من جانبها، لفتت النيابة العامة الهولندية أن حالات التهديد ضد السياسيين في عام 2017 زادت بنسبة تقارب 40 % مقارنة بعام 2016.