نتنياهو يربط السلام مع الفلسطينيين بالتطبيع مع دول عربية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأن إقامة السلام مع الفلسطينيين يأتي من خلال “تطبيع” العلاقات مع دول عربية “تواجه تزايد النفوذ الإيراني”.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية، إن “العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليس كعدو لها بل كحليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي للعدوان الإيراني”.

وأضاف قائلًا: “نشأ من ذلك تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام، أعتقد أنه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصل لسلام مع الفلسطينيين”، وفق فرانس برس.