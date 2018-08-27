إيران.. معارض كردي يخيط فمه احتجاجًا على قرار إعدامه (صور)

قالت مصادر حقوقية إيرانية اليوم الإثنين، إن الناشط السياسي الكردي في إيران المحكوم بالإعدام، رامين حسين بناهي، قام يوم أمس الأحد، بتخييط فمه؛ احتجاجًا على عزم السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ونقل موقع “إيران واير” المعارض عن المصادر قولهان إن “رامين حسين بناهي السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قام بتخييط فمه والإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على وضعه مع عزم السلطات تنفيذ الإعدام بحقه”.

وفي يوم 14 من شهر آب/أغسطس الجاري، نقلت السلطات الأمنية الإيرانية، رامين حسين بناهي، من سجن مدينة “سنندج” غرب البلاد عاصمة محافظة كردستان، إلى العاصمة طهران لغرض تنفيذ الإعدام.

وقال شقيق الناشط ويُدعى أمجد، إن “السلطات قامت بنقل شقيقه رامين حسين بناهي في وقت متأخر من الليلة الماضية من سجن سنندج إلى العاصمة طهران”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “السلطات قالت إن الهدف من نقله إلى طهران هو إخضاعه للعلاج”.

وتابع قائلًا: “يقولون إن نقله للعلاج، رغم انه يمكن علاج رامين في أي مستشفى في سنندج، نحن قلقون من مؤامرة يتم تنفيذها ضد رامين”.

وفي الثاني من شهر آيار/مايو الماضي، أقدمت “نشتمان حسين بناهي” الفتاة الإيرانية من القومية الكردية، على الانتحار في منزلها بعد عزم السلطات الأمنية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها السجين السياسي “رامين حسين بناهي”.

وحكمت محكمة الثورة الإيرانية في يوم 25 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي ضد رامين حسين بالإعدام بتهمة “حمل السلاح ضد الدولة” بعد محاكمة وصفت بـ”الشكلية وسط مزاعم التعذيب الخطيرة التي تمت بحق رامين”.

واعتقلت السلطات الإيرانية رامين حسين بناهي في شهر يوليو/ تموز من عام 2017، بتهمة العمل ضد الأمن الوطني والعضوية في حزب كومله الكردي المعارض للنظام الإيراني.