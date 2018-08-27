إيران تسجن طالبة جامعية 7 سنوات

دان القضاء الإيراني طالبة جامعية شاركت بتظاهرة في العاصمة طهران ضد النظام في البلاد، وحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

ونقلت صحيفة “شرق” الإصلاحية، عن سعيد خليلي، محامي الطالبة قوله، إنّ “باريسا رفاعي طالبة الفنون في جامعة طهران، دينت بالمشاركة في تجمع بنية التحرك ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، وإحداث اضطراب في النظام العام”.

واعتبر خليلي في تغريدة على “تويتر”، أنّه “ظالم ومبالغ فيه” قائلًا: “من وجهة نظري، لا يشكل أيّ من الاتهامات سببًا قانونيًا كافيًا للقول إنها ارتكبت جريمة”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار إلى أنّ “الاتهامات التي دينت على أساسها موكلته، تتصل بتظاهرة لنقابة طالبية بداية كانون الأول/ديسمبر، حول مواعيد دخول مسكن للطلاب”، مؤكدًا أنّ “كل هذه الاحتجاجات تندرج في إطار القانون والحقوق التي نص عليها الدستور”.

وأُوقف 45 طالبًا لمشاركتهم في حركة احتجاجية شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في مدن إيرانية عدة في كانون الأول/ديسمبر، بحسب صحيفة اعتماد الإصلاحية.

وحكم على طالبين على الأقل منهم بالسجن ثمانية أعوام، ويُنتظر أن تصدر بقية الأحكام الشهر المقبل، وفق الصحيفة.