محكمة روسية تقضي بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني

قضت محكمة روسية، اليوم الإثنين، بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني 30 يومًا بعد إدانته بخرق قوانين الاحتجاج العام، وذلك في خطوة ستمنعه من قيادة مظاهرة مزمعة ضد الحكومة الشهر القادم احتجاجًا على مشروع قانون رفع سن التقاعد.

وكانت الشرطة قد اعتقلت نافالني من أمام منزله يوم السبت، وأدانته المحكمة بخرق قانون الاحتجاج بالمضي قدمًا وتنظيم مسيرة في موسكو يوم 28 يناير/كانون الثاني رغم رفض السلطات الموافقة عليها.

وقال نافالني للمحكمة إنه يعتقد أن السلطات قرّرت سجنه عن تهمة مرّت عليها ستة أشهر من أجل منعه من المشاركة في احتجاج مقرر في التاسع من سبتمبر أيلول ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد، بحسب “رويترز”.