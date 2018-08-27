ميركل تندد بمطاردة اليمين المتطرف للأجانب‎ في ألمانيا

المصدر: ا ف ب

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، بعمليات المطاردة الجماعية التي يقوم بها متعاطفون مع اليمين المتطرف ضد الأجانب في ألمانيا، عقب مقتل رجل خلال مشاجرة أحيت التوتر حول المهاجرين.

وأكد المتحدث باسم ميركل شتيفان سايبرت خلال ندوة صحافية في برلين، “أنه لا مكان لهذه الأحداث في دولة القانون التي نعيش فيها..وندين ذلك بأكبر قدر من الحزم”.

وأضاف “من المهم للحكومة، ولجميع النواب الديمقراطيين، وأعتقد، لأكثرية عريضة من السكان، أن أقول بوضوح إن هذه التجمعات غير القانونية وعمليات المطاردة الجماعية التي تستهدف أشخاصًا مختلفي المظهر والأصل، أو أيضًا محاولات زرع البغضاء في الشوارع، لا مكان لها في بلادنا”.

وجاء ذلك بعد حوادث وقعت الأحد في مدينة شمنيتس، في ألمانيا الشرقية السابقة.

وتظاهر حوالي ألف شخص فيها دون ترخيص بناء على دعوة من مختلف حركات اليمين المتطرف، إثر مقتل ألماني في الخامسة والثلاثين من العمر، طعنًا بالسلاح الأبيض، خلال شجار شارك فيه عشرات الأشخاص في هذه المدينة.

فليخرج الأجانب

وتحدثت الشرطة عن أعمال عنف قام بها محتجون رمى بعض منهم زجاجات على قوى الأمن، حيث يفيد عدد كبير من الشهادات وأشرطة الفيديو التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي، أن متظاهرين قد تعرضوا جسديًا طوال مسافة التظاهرة لأجانب وطاردوهم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المحتجين تظاهروا مرددين شعارات “فليخرج الأجانب” و”هذه مدينتنا” و “نحن الشعب”، وأعلنت الشرطة أيضًا أنها تسلمت شكاوى بالتعرض للضرب والإصابة بجروح.

وأعربت بربارا لودفيغ رئيسة بلدية مدينة “شمنيتس” عن سخطها، قائلة لشبكة تلفزيون “أم.دي.أر” المحلية: “من الخطورة بمكان أن يتمكن أشخاص من التجمع بهذه الطريقة… والركض في المدينة مهددين الناس”.

وأضافت: “أن الذين احتشدوا دون ترخيص كانوا يريدون التسبب بالفوضى وبث الخوف في نفوس الناس”.

إلا أن ظروفًا ما حصلت ليل السبت الأحد، على هامش عيد محلي، لا تزال غامضة جدًا.

واكتفت الشرطة بالقول إن القتيل ألماني، وإن أشخاصًا “من مختلف الجنسيات” شاركوا في المشاجرة. ولم تتمكن حتى الآن من أن تؤكد بوضوح هل أن أجنبيًا هو الذي تسبب بذلك أو لا؟.

وأصيب أيضًا شخصان آخران في الثلاثين من العمر في المشاجرة. وأوقف شابان في العشرين من العمر دون التأكد، مما إذا كانا متورطين.

إطار سياسي متوتر

ينظم اليمين المحلي المتطرف الإثنين لليوم الثاني على التوالي تظاهرة في شمنيتس مساء.

وتدعو حركة “بيغيدا” المعادية للمهاجرين والإسلام، وحزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف إلى تجمع قرب مكان حصول المشاجرة.

ودعت “بيغيدا” الحكومة إلى تشديد أمن المواطنين وتغيير السياسة، مؤكدة أن القتيل (35 عامًا) تعرض لطعنات قاتلة “لأنه أراد حماية زوجته”.

ويأتي ذلك في إطار سياسي متوتر في ألمانيا حول مسألة الأجانب، حيث دائمًا ما تُتهم أنجيلا ميركل من معارضيها بالمساهمة في رفع معدلات الجريمة في البلاد، من خلال استقبال أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016.

وتأتي الانتقادات، خصوصًا من اليمين المتطرف الراسخ الجذور في شرق ألمانيا، وفي “شمنيتس” نفسها، حصد حزب البديل لألمانيا عدد الأصوات نفسها التي حصدها حزب ميركل المحافظ في الانتخابات الأخيرة.