ليبرمان: اقتربنا من امتلاك صواريخ يمكنها الوصول لأي مكان بالشرق الأوسط

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم الاثنين، أن إسرائيل باتت على مقربة من امتلاك “صواريخ دقيقة يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط”.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “اتفقنا على شراء صواريخ جديدة ودقيقة يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط”.

وقدّر الوزير الإسرائيلي قيمة الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الشواقل، وفقًا لـ”الأناضول”.

لكن ليبرمان عاد بعد عدة دقائق ليعدل تغريدته بشطب عبارة “يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط“.

ولم يقدم الوزير الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل حول نوعية الصواريخ ومداها.

وفي السياق، أفاد موقع “واللا” العبري، بأن زارة الدفاع الإسرائيلية، “بدأت تطبيق رؤية جديدة تقوم على تقليص التبعية لسلاح الجو في تنفيذ العمليات العسكرية التي تطال أهدافًا خارج الحدود، وقررت التزود بنظم صاروخية جديدة، تتسم بالدقة العالية، وبكلفة تبلغ مئات الملايين من الشواقل”.

وأوضح الموقع في تقرير له أن “الوزارة قررت شراء المنظومة الصاروخية الموجهة من طراز “AccuLAR-122″، والتي يطلق عليها اسم الرمح، والتي تنتجها شركة إسرائيل للصناعات العسكرية (تاعاس)”، مشيرًا إلى توقيع الوزارة والشركة على عقد لتطوير وإنتاج وتزويد الجيش بالنظم الصاروخية بقيمة تقدر بملايين الشواقل.

وأضاف أن “هذه الخطوة من شأنها أن تحسن قدرات الجيش وتمكنه من تحقيق نسب إصابة عالية الدقة، فيما يتعلق بقصف الأهداف عن بعد، وبشكل متدفق وبكلفة تعد أقل مقارنة بنظم القتال الأخرى”.

وبحسب الموقع، تعتمد القذائف الصاروخية الجديدة على تطبيقات تكنولوجية متقدمة، تتناسب مع ساحة القتال العصرية، ويريد الجيش الإسرائيلي من وراء تعميم استخدامها تغطية سلاح الجو من الأرض، والاستعانة بها كقوة ضاربة في حال تعرضت المطارات الإسرائيلية للقصف، ولم تعد المقاتلات قادرة على الإقلاع.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن “خطة تدشين منظومة صاروخية دقيقة التوجيه تشهد زخمًا كبيرًا، وأن مصانع الجيش تعمل على إنتاج المنظومة الجديدة، فيما ما زالت بعض مراحلها في طور البحث والتطوير”.

وأضاف ليبرمان: “نشتري ونطور نظم نيران دقيقة تمكننا من تعظيم القدرات الهجومية للجيش على المدى القصير والبعيد”.

وذكر يتسحاق أهرونوفيتش، الذي يقف على رأس شركة “إسرائيل للصناعات العسكرية” أن “النظم الصاروخية الجديدة التي سيتزود بها الجيش تعكس القدرات التكنولوجية للشركة، والتي تمتلك خبرات في مجال تصنيع الصواريخ عالية الدقة وذات القدرة التدميرية المرتفعة”.

وأعلنت الشركة الإسرائيلية الحكومية في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن “منظومة الرمح أصبحت جاهزة للاستخدام بسلاح المدفعية، ومن المتوقع أن تمنحه ميزات كبيرة تتعلق بعنصر المفاجأة بالحرب المقبلة”.

ويقول موقع “واللا” إن “المنظومة قادرة على إطلاق 18 صاروخًا دقيقًا إلى عمق العدو في دقيقة واحدة، كما أن الصاروخ المستخدم يمتلك قوة تفجيرية كبيرة، فضلاً عن سهولة استخدامه”.