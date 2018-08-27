وكالة: إيران توقّع اتفاقية عسكرية مع النظام السوري

وقّعت وزارة الدفاع الإيرانية اتفاقية تعاون عسكري مع وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في دمشق، بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

وجاء التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق يوم الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين العسكريين.

ولم يُكشف عن تفاصيل الاتفاقية العسكرية التي وُقّعت بين سوريا وإيران.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي بعد أيام من دعوة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران إلى سحب قواتها من سوريا، وهو الأمر الذي رد عليه مسؤولون إيرانيون بارزون بأن وجودهم العسكري في سوريا “جاء بناء على دعوة من حكومة الأسد، وليست لديهم أي نية فورية للخروج”.