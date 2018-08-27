كوريا الشمالية تفرج عن سائح ياباني معتقل لـ”دواعٍ إنسانية”

أعلنت كوريا الشمالية عن عزمها الإفراج لـ”دواع إنسانية” عن سائح ياباني تحتجزه منذ فترة قصيرة، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لعقد قمة يابانية-كورية شمالية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن “تومويوكي سوغيموو الذي زار أخيرًا كوريا الشمالية بصفة سائح، تم وضعه تحت مراقبة الهيئة ذات الصلاحية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها بحق قانون جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية”.

ولم يعرف الكثير عن الصحافي الياباني، لكن وسائل إعلام في بلاده أشارت إلى أنه مصور فيديو سافر إلى كوريا الشمالية في رحلة نظمتها مؤسسة أجنبية.

ومن المحتمل أن يكون أُعتقل خلال تصويره فيديو عن منشأة عسكرية في مرفأ نامبو في غرب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مسؤولين يابانيين لم تسمّهم.

ولم يُعرف -أيضًا- ما إذا كانت بيونغ يانغ وجّهت إلى السائح الياباني اتهامًا رسميًا، ولا متى سيتم تحديدًا إطلاق سراحه.

وفي طوكيو رفضت الخارجية اليابانية الإدلاء بأي تعليق بشأن هذه المسألة.