إيران تعدم أحد كبار التجار بتهمة اقتصادية

أعلن القضاء الإيراني إعدام أحد كبار التجار الإيرانيين بتهمة الإفساد في الأرض والتورط بملفات فساد اقتصادية، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم السلطة القضائية “غلام حسين محسني ايجي”.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء عن إيجي، الأحد، أنه “قبل فترة تم إعدام شخص أدين بتهمة الإفساد في الأرض في قضايا اقتصادية وحكم على ٣ أشخاص بالسجن المؤبد وعلى ١٤٥ شخصًا بالسجن بين ١٠ إلى ٢٠ عامًا”.

ولم يكشف إيجي هوية الشخص الذي تم إعدامه، لكنه أضاف قائلًا “إنه من أهم الشخصيات المتورطة بملفات فساد اقتصادية وهو من المفسدين في الأرض”، وهي التهمة التي تنتظر العشرات من التجار الإيرانيين على خلفية تدهور العملة المحلية جرّاء العقوبات الأمريكية.

وقال محسني إيجي إن “عدد المعتقلين المتورطين بملفات فساد مالي 311 شخصًا، وقد تم الحكم عليهم بالإعدام والسجن ما بين 25 و15 و10 وخمس سنوات، والذين حكم عليهم بالإعدام هم ستة أشخاص، أحدهما تم إعدام واثنين منهما اعترضا على الحكم وقد وافقت المحكمة العليا على اعتراضهما وجرى إصدار حكم من قبل محكمة الاستئناف بالسجن 20 عامًا لكل منهما”.

وأضاف أن “الأشخاص الثلاثة المحكومين بالإعدام سيجري تنفيذ الحكم بحقهما قريبًا بتهمة الإفساد في الأرض”، من دون أن يحدد موعدًا للتنفيذ.

وفي شأن آخر، المتحدث باسم القضاء الإيراني قال إن التسجيلات الأخيرة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد تحمل اساءة صريحة للسلطة القضائية وهي تحريض ضد النظام.