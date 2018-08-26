هجوم مسلح في فلوريدا الأمريكية وأنباء عن ضحايا (فيديو)

ذكرت مصادر أمنية أن هجومًا مسلحًا وقع اليوم الأحد، في مدينة “جاكسونفيل” بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إن إطلاق نار عشوائيًا وقع بالمركز اليوم الأحد، داعيًا الجمهور للابتعاد عن المكان.

وقال مكتب قائد الشرطة على “تويتر” معلقًا: “إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينج. ابقوا بعيدًا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن”.

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية أنباء تفيد بوقوع 4 قتلى و11 مصاباً في الحادث، دون تأكيد رسمي حول تلك الأنباء أو إفادة حول العدد النهائي للضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.