موسكو: اعتراض بريطانيا طائرة روسية فوق البحر الأسود أمر خطير

اتهمت روسيا سلاح الجو الملكي البريطاني، باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها فوق البحر الأسود، واصفة ذلك بـ”الأمر الخطير”.

وقالت السفارة الروسية بلندن، في بيان، إن “سلاح الجو الملكي البريطاني، اعترض طائرة عسكرية روسية فوق البحر الأسود بطريقة خطيرة بهدف استفزاز موسكو“.

وأضاف البيان متسائلًا: “ما هو التهديد الذي يمكن أن تشكله طائرة روسية تقوم بطلعات قرب الساحل الروسي لبريطانيا ولا حتى لحلفائها، وهي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن الجزر البريطانية؟”.

وتابع بقوله: “بدلًا من تعزيز أمن أي طرف، تستخدم السلطات البريطانية مثل هذا الوجود العسكري في منطقة البحر الأسود للاستفزاز، ليس فقط من خلال إطلاق تصريحات لفظية، على الرغم من أنها مؤسفة بالفعل، لكن من خلال أفعال عسكرية، وهو ببساطة أمر خطير”.

ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان التعليق يوم الأحد.

وهناك 3 دول من حلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي تطل على البحر الأسود وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا.