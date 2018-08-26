كابول تعلن مقتل زعيم داعش في أفغانستان

أعلنت أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش المتشدد في البلاد، أبو سعد إرحابي، خلال عملية برية وجوية مشتركة، نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية، بإقليم ننكرهار، مساء أمس السبت.

وأوضحت الإدارة الوطنية للأمن في كابول، في بيان نقلته “رويترز”، أنّ “10 آخرين من أعضاء التنظيم قتلوا أيضًا في العملية، التي أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة، خلال مداهمة اثنين من مخابئ المتشددين”.

إلى ذلك، لم تعلق وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم على النبأ، ولم يرد رد فعل بعد، أيضًا، من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

ورسخ التنظيم وجوده في ننكرهار على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان، وأصبح من أخطر الجماعات المتشددة في البلاد.

ونشط الفرع المحلي من التنظيم، الذي يعرف أحيانًا بتنظيم داعش في ولاية خراسان، منذ 2015، وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأمريكية.

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي التنظيم في أفغانستان؛ لتكرر تغيير بعض أفراده لولائهم، لكن الجيش الأمريكي يقدره بنحو ألفين.

واستسلم أكثر من 150 مسلحًا من داعش لقوات الأمن الأفغانية، هذا الشهر، في إقليم جوزجان، حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.