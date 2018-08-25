زلزال قوي يهز شمال غرب إيران وسقوط قتيل و58 جريحا

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمنشاه مما أدى إلى سقوط قتيل و58 مصابا.

وقالت الوكالة إن الضحايا سقطوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه.

وأضافت أنه تم ِأيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي- شمال غربي كرمنشاه .

وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة مثل بغداد وفقا لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.