استقالة أكبر أربعة مسؤولين أمنيين بأفغانستان

قدم أكبر أربعة مسؤولين أمنيين في أفغانستان، استقالاتهم السبت، بحسب ما أكدته مصادر حكومية.

وقالت المصادر ذاتها، إن الاستقالات جاءت في أعقاب استقالة مستشار الأمن القومي للرئيس.

وقال مسؤول في مكتب الرئيس أشرف غني “تسلمنا أربع استقالات من وزيرين واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين”.

وقالت المصادر الحكومية إن من تقدموا باستقالاتهم هم وزير الدفاع طارق شاه بهرامي ووزير الداخلية ويس بارماك بالإضافة إلى معصوم ستانكزاي مدير مديرية الأمن القومي. وجاءت الاستقالات بعد قرار مستشار الأمن القومي حنيف عتمار الاستقالة من منصبه.