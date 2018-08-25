قاضية أمريكية ترفض توجيهات من ترامب تسهل إقالة موظفين اتحاديين

رفضت قاضية اتحادية أمريكية تُدعى كيتانجي براون جاكسون اليوم السبت، بنودًا أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في شهر مايو/أيار الماضي، كانت ستسهل إقالة موظفين اتحاديين، وتحد من قدرتهم على التفاوض بشكل جماعي.

وقالت القاضية، وهي من المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، في أمر قضائي، إن أوامر ترامب التنفيذية “تقوض حق الموظفين الاتحاديين في التفاوض الجماعي”، وكان من شأن تلك الأوامر أيضًا أن تقلل من الفترة الزمنية التي تمنح للموظفين ذوي الأداء المنخفض لتحسين مستواهم قبل تعرضهم للفصل.

وأوضحت القاضية أن الرئيس لديه سلطة إصدار الأوامر التنفيذية، فيما يتعلق بالعمالة الاتحادية والعلاقة معها، لكن تلك الأوامر لا يمكنها أن “تنتزع الحق في التفاوض الجماعي” المؤسس له في النظام الاتحادي الأساسي منذ فترة طويلة، وفق رويترز.

وأضافت جاكسون: “يجب الاعتبار بأن الرئيس تخطى سلطاته في إصدار” الأوامر.