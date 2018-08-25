السجن 23 شهرًا لفتاة إيرانية شاركت في تظاهرة لرفض الحجاب

قضت محكمة الثورة في محافظة تبريز، الواقعة شمال شرق إيران، اليوم السبت، بالسجن ضد الطالبة الجامعية “رؤيا صغيري”، مدة 23 شهرًا بسبب مشاركتها في الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، اليوم، إن “محكمة الثورة في محافظة تبريز قضت بالسجن مدة 23 شهرًا ضد الطالبة الجامعية رؤيا صغيري نتيجة مشاركتها في الاحتجاجات التي ترفض الحجاب”.

ونقلت القناة عبر تطبيق التلغرام عن مصادر حقوقية أن “السلطات الأمنية قامت بنقل رؤيا صغيري إلى السجن المركزي في محافظة تبريز”.

وبدأت الاحتجاجات العامة ضد الحجاب الإجباري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في شارع الثورة في طهران وبدأت به فتاة تدعى “ويدا موحّد”.

ومنذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 تفرض السلطات الحجاب على المرأة وتتخذ إجراءات صارمة في حال عدم التقيد بالقواعد الإسلامية.

وفي 29 تموز/يوليو الماضي، كشف آخر استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابعة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن وضع الحجاب في البلاد، مؤكدًا أن 70%من النساء الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب.

وذكر الاستطلاع الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، أن “الحجاب التقليدي (العرفي) أصبح هو الحجاب المتبع وليس الحجاب الديني (الشرعي)، وأن معظم الناس في المجتمع أصبحوا ينظرون للحجاب نظرة تقليدية وليست شرعية وليس لديهم أي إحساس تجاه ذلك”.