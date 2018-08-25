تركيا تعتقل 20 مشاركًا بتظاهرة نسائية تطالب بكشف مصير مفقودين‎

اعتقلت شرطة إسطنبول، السبت، 20 متظاهرًا شاركوا في تظاهرة أسبوعية تقيمها أمهات تركيات؛ للمطالبة بكشف مصير أبنائهن المفقودين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ومن بين المعتقلات أمينة أوجاك القيادية في التحرك، التي تفيد تقارير بأنها تبلغ 82 عامًا، في الوقت الذي جاء فيه قمع الشرطة للتظاهرة بعد إعلان السلطات في بايوغلو منع التحرك الذي تشهده المحافظة أسبوعيًا.

وأقامت الوالدات اللواتي يُطلق عليهن تسمية “أمهات السبت” تجمعهن الـ700، الذي كان انطلق في 27 أيار/مايو 1995 في وسط إسطنبول؛ للمطالبة بكشف مصير مفقودين، تفيد تقارير بأنهم خطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة في واحدة من أكثر الحقبات اضطرابًا في تاريخ تركيا الحديث.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق التظاهرة التي يشارك فيها كذلك نشطاء مناصرون لقضيتهن.

وأفادت تقارير إعلامية تركية باعتقال 23 شخصًا على الأقل، كما أظهرت لقطات إمساك عناصر الشرطة بمتظاهرات وسوقهن إلى داخل حافلات صغيرة.

من ناحيتها، قالت السلطات: إن “الدعوة للتظاهر تمت عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وإنه لم يتم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص”، وفق فرانس برس.

وسُجلت حالات الاختفاء في أوج تمرد حزب “العمال الكردستاني”، للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق البلاد، حيث الغالبية الكردية في نزاع مستمر منذ 1984 أدى إلى عشرات آلاف القتلى.

ومنعت الشرطة تحرك مجموعة “أمهات السبت” على مدى عشر سنوات من 1999 حتى 2009، إلا أن السلطات عادت وسمحت بالتحرك في ظل مراقبة أمنية مشددة، علمًا أنها أول عملية قمع للتظاهرة منذ سنوات عديدة.