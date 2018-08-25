بتهمة إهانة روحاني.. محكمة إيرانية تقضي بجلد صحفي 74 جلدة

قضت محكمة الثورة في مدينة “بانه” التابعة لمحافظة كردستان، غرب إيران، بجلد الصحفي والناشط “شجاع حسين زادة”، بتهمة إهانة الرئيس حسن روحاني.

ونقل موقع وكالة أنباء “فرات نيوز” المؤيد لاستقلال كردستان إيران، اليوم السبت، أن محكمة الثورة في مدينة “بانه” قضت بجلد الصحفي زادة 74 جلدة.

وأوضحت الوكالة، أن الإعلامي “شجاع حسين زادة” يشرف على إدارة قناة “بانه نيوز”، مشيرة إلى أن “التهم التي أُدين بها الصحفي حسين زادة تتمثل في التطاول على الرئيس حسن روحاني نتيجة موافقته على إغلاق السلطات القضائية تطبيق تلغرام”.

وقضت السلطات الإيرانية مطلع نيسان/أبريل الماضي، بحجب موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدم بشكل واسع في إيران “تلغرام”، بسبب مساهمته في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني.

وتتهم السلطات الإيرانية تطبيق “تلغرام” بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة تصفها بالعنف، وبأنها مسلحة.

وكانت السلطات الإيرانية في مدينة أرومية ذات الغالبية الكردية، قد قضت الأسبوع الماضي، بالسجن لمدة 3 سنوات ضد الناشط “فرخ عبدي” بتهمة إهانة النظام، والمرشد علي خامنئي.