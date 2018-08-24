واشنطن: منح مساعدات أوروبية لإيران “رسالة خطأ بالوقت الخطأ”

قال مسؤول أمريكي كبير إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران يبعث “رسالة خطأ في توقيت خطأ” وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي.

وأضاف الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك في بيان إن “المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة.

“وجود قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيدا من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية”. وقال إن هذا القرار “يبعث برسالة خطأ في توقيت خطأ”.