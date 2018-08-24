أمريكا تعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لفلسطين

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة “ستعيد توجيه” أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه:”قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تُنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية، وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي”.

وأضاف:”نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية، وستخصص هذه الأموال الآن لمشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى”.