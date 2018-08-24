واشنطن “قلقة للغاية” بعد رفض بكين تمديد تأشيرة لمراسلة أمريكية

هاجمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الصين، بعد رفضها تمديد تأشيرة لمراسلة أمريكية، وفق ما ذكرت سفارة واشنطن في بكين.

وقالت السفارة إنّ الولايات المتحدة “قلقة للغاية” حيال كيفية التعامل مع الصحفيين في هذا البلد، مشيرة إلى أنّهم “ما زالوا يواجهون قيودًا شديدة تعوق قدرتهم على القيام بعملهم”.

ونددت السفارة، وفق وكالة “فرانس برس”، أيضًا بالتأخير في “التعامل مع تأشيرات الصحفيين الأجانب، وبالقيود التي تفرضها السلطات على انتقال بعض هؤلاء إلى مناطق تعد حساسة”.

وكانت ميغا راجاغوبالان، تقيم في الصين منذ 6 أعوام، وهي مراسلة الموقع الإخباري الأمريكي “بازفيد” في بكين.

وقامت خصيصًا بتغطية تشديد التدابير الأمنية في إقليم شينغيانغ (شمال غرب) الذي يتعرض بانتظام لاعتداءات تنسبها السلطات الصينية إلى إسلاميين متطرفين، أو “انفصاليين”.

وأوردت المراسلة الأمريكية عبر “تويتر” أنّها “لا تعلم بوضوح سبب رفض تمديد تأشيرتها”.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، الجمعة، إنّه “فيما يتصل بالشؤون الداخلية للصين، على سفارة الولايات المتحدة أن تعلم أنّ عليها أن تحترم ميثاق فيينا، وألا تتدخل في أنشطتنا”.

وأعلن نادي المراسلين الأجانب في الصين، الأربعاء، أنّه طلب من الخارجية الصينية توضيحات لـ”المنطق الذي أفضى إلى طرد” المراسلة من الأراضي الصينية.

وانتقدت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية القريبة من الحكم ما اعتبرته “تحقيقات مشوهة” أجرتها المراسلة الأمريكية عن شينغيانغ، مضيفة أنّ “بعض وسائل الإعلام الغربية تعتقد أن من حقها أن تقوم بما تشاء، لكن هذه الأمور العبثية غير مقبولة”.