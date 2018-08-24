منانجاجوا رئيسًا لزيمبابوي رسميًا.. وأداء اليمين الأحد

حسمت المحكمة الدستورية في زيمبابوي النزاع حول الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 30 يوليو تموز الماضي، معلنة فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا.

وفي حكم بالإجماع من قضاة المحكمة التسعة، قال كبير القضاة لوك مالابا إن نلسون شاميسا، الذي يقود حركة التغيير الديمقراطي المعارضة، فشل في إثبات مزاعم التزوير خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال مالابا في حكمه: “أعلن إمرسون دامبودزو منانجاجوا فائزًا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثلاثين من يوليو 2018”.

وقال وزير المالية، باتريك شيناماسا، لوكالة رويترز، إن منانجاجوا سيؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد.

ويواجه منانجاجوا الآن تحديًا لإقناع المجتمع الدولي بأن حملة الجيش وأوجه القصور التي وقعت خلال العملية الانتخابية لن تجعله يتراجع عن وعده بتنفيذ إصلاحات ضرورية لإنعاش الاقتصاد.

ودعا الرئيس للسلام والوحدة في حسابه على تويتر بعد النطق بالحكم.

وقال موجهًا حديثه لزعيم المعارضة: “نلسون شاميسا.. بابي مفتوح وذراعاي ممدودتان، نحن أمة واحدة وينبغي أن نضع أمتنا أولًا، دعونا ننحي خلافاتنا جانبًا”.