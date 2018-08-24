بدء تطبيق حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا الإثنين المقبل

أفاد بيان رسمي نشر، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي والمتعلقة بالهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا سيبدأ تطبيقها يوم الإثنين المقبل.

وأشارت المذكرة المنشورة في الجريدة الاتحادية، التي تتضمن يوميًا اللوائح والأعمال بالوكالات الحكومية، إلى أن خطط وزارة الخارجية لقطع المساعدات الأجنبية وبعض سبل التمويل لروسيا وكذلك حرمانها من الحصول على مواد وتكنولوجيا ذات حساسية أمنية ستنشر رسميًا يوم 27 من شهر أغسطس/آب، وسيضع ذلك الإعلان العقوبات موضع التنفيذ بشكل رسمي.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات في الـ8 من شهر أغسطس/آب، بعد أن قالت وزارة الخارجية إنها تثبتت من استخدام موسكو غاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.

وتضاف العقوبات الجديدة إلى مجموعة أخرى من العقوبات كانت الولايات المتحدة قد فرضتها بالفعل على روسيا بسبب سياسات من بينها مزاعم عن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ونفت موسكو التورط في الهجوم بغاز الأعصاب في بريطانيا كما نفت التدخل في انتخابات 2016.

وعلى صعيد متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية على روسيا ستبقى إلى أن تغير موسكو من سلوكها.

وأضاف بولتون خلال مؤتمر صحفي في كييف أنه أخبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو بضرورة عدم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية العام القادم.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا متهمة موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وتنفي موسكو هذا.