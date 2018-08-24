المفوضية الأوروبية ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي بشأن المهاجرين

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إنها ستتبع القواعد المنظمة للهجرة، ولن تخضع لتهديدات كتلك التي أطلقها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، من أجل توزيع مهاجرين محتجزين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في صقلية.

وقال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، إن إيطاليا ستتخذ “موقفًا صارمًا” لوقف تمويلات الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مع المفوضية ومبعوثين من 12 دولة عضوًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عملية الإنزال من السفينة ديتشوتي.

وقال مايو للتلفزيون الإيطالي: “اللين لا يجدي، التصرف الصارم سيكون بوقف التمويلات إذا لم يستمعوا لنا”.

وقال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترستين في مؤتمر صحفي، إن “إيجاد حل لمن هم على متن السفينة في مقدمة أولوياتنا، هذا هو ما نركز عليه وما نعتقد أن على الآخرين جميعًا التركيز عليه”.

وأضاف: “دعونا لا ننزلق إلى تبادل الاتهامات، نعتقد نحن أيضًا أن التصريحات غير البناءة والتهديدات الفردية ليست مجدية، ولن تقربنا بأي حال من الوصول إلى حل، الاتحاد الأوروبي كيان قائم على القواعد ويعمل على أساس القواعد وليس التهديدات”، وفق رويترز.