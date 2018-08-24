تقرير: تركيا قد تختار منظومة الدفاع الروسية إس-400 بدلًا من إف-35 الأمريكية

توقع مركز بحوث أمريكي، أن تقدم تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس-400 على حساب صفقة طائرات الشبح إف-35 الأمريكية.

وأشار “مجلس الأطلسي للدراسات”، إلى أن الولايات المتحدة قد تقرر إلغاء صفقة الطائرات لتركيا في حال حصلت أنقرة على الصواريخ الروسية على أساس أن بإمكان تلك الصواريخ جمع معلومات تقنية وعسكرية من مقاتلات إف-35.

وأوضح المجلس في تقرير نشره أمس الخميس، بأن تركيا هي شريك من الدرجة “الثالثة” في برنامج تصنيع إف-35 الذي تشارك فيه 9 دول، وأنها استثمرت في بداية الأمر حوالي 125 مليون دولار، ثم ضخت نحو 1.25 مليار دولار منذ عام 2002.

ولفت إلى أن مشاركة تركيا في البرنامج تخولها تصنيع مكونات لتلك المقاتلات، وأن واشنطن قد تضطر إلى إلغاء اتفاق تصنيع المكونات في حال تفاقمت الأزمة السياسية الحالية بين البلدين، ما سيتسبب بمزيد من المشكلات في اقتصاد تركيا.

وألمح التقرير، إلى تهديد مجلس الشيوخ الأمريكي منتصف الشهر الجاري بأن صفقة إس-400، قد تؤدي إلى وقف توريد إف-35 لتركيا، وإلغاء اتفاق تصنيع المكونات لتلك المقاتلة، مشيرًا إلى أن عشر شركات تركية تشارك في برنامج إنتاج الطائرة.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركة الأمريكية المصنعة “لوكهيد مارتن”، سلمت حتى الآن طائرتين من طراز إف-35 مخصصتين لتركيا، لكنهما ستبقيان في قاعدة “لوك” الجوية بولاية أريزونا لمدة عام أو عامين، فيما سيبقى الطيارون الأتراك في تلك القاعدة لتلقي التدريبات على الطائرة، علمًا بأن برنامج تصنيع الطائرة يقع مقره في تلك القاعدة.

وقال التقرير:”إن مستقبل صفقة مقاتلات إف-35 لتركيا ما يزال مجهولًا بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن مستقبل مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة المشترك.”

وأضاف:”لكن بطبيعة الحال فإن مثل هذه الخطوة ستعتمد بشكل رئيسي على قرار تركيا شراء صواريخ إس-400 الروسية… والحقيقة أن تركيا قد تختار المضي قدمًا في الصفقة الروسية ما سيهدد إمكانية تسليم مقاتلات إف-35 لها، ومن المحتم أنه في حال شراء تركيا للصواريخ الروسية فإن واشنطن ستتخذ إجراءً وقائيًا لمنع أنقرة من الحصول على مقاتلات إف-35 أو تشغيلها”.