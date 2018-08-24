جنوب أفريقيا تشعر بـ”خيبة أمل” تجاه تصريحات ترامب

أعربت جنوب أفريقيا عن خيبة أملها، حيال تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مصادرة أراض ومزارع ونزع ملكياتها وقتل مزارعين، في هذا البلد الأفريقي.

وطلبت جنوب أفريقيا من القائمة بالأعمال الأمريكية جيسي لابين أن تنقل إلى واشنطن شعورها بخيبة الأمل حيال تلك التصريحات التي أدلى بها ترامب عبر “تويتر”.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا إنها أبلغت القائمة بالأعمال الأمريكية بأنها تعمل من خلال البرلمان ومؤسسات أخرى لإيجاد حل لقضية الأراضي مشيرة إلى أن تغريدة ترامب “لا تؤدي إلا لحدوث استقطاب في النزاع”.

وكان ترامب كتب عبر “تويتر”، تغريدة أكد فيها بأنه سيطلب من وزير خارجيته دراسة ما يجري من “استيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع”، فيما يبدو بأن تغريدة الرئيس الأمريكي جاءت ردًّا على تقرير بثته شبكة “فوكس نيوز” عن قضية الأراضي في جنوب أفريقيا.

وأثارت تلك التصريحات جدلًا كبيرًا بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا، التي لا تزال تعاني انقسامًا عرقيًا بعد نحو ربع قرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.