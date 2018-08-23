الإعصار لين يزحف نحو هاواي والمدارس والشركات تغلق أبوابها

أغلقت المدارس والشركات والمكاتب الحكومية في ولاية هاوي الأمريكية أبوابها الخميس، استعدادا لمواجهة الإعصار لين الذي يواصل زحفه نحو الولاية.

و هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد من رياح عاتية وأمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا مما قد يؤدي لسيول وانهيارات أرضية.

وأضافت الهيئة إن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير في بعض المناطق.

وفي أحدث تقرير لرصد الإعصار، فقد وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 215 كيلومترا في الساعة.

وقال مركز أعاصير المحيط الهادي التابع لهيئة الأرصاد في هونولولو “يجب الإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات”.

وبحلول صباح الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا-كونا وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى. ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.