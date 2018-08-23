اعتقلت في سوريا.. ماري الحساني زوجة قناص داعش تمثل أمام القضاء الأمريكي

وجهت السلطات القضائية الأمريكية، بولاية إنديانا، اليوم الخميس، الاتهام إلى سيدة أمريكية بدعم داعش، فضلًا عن مساعدة وتحريض آخرين على تقديم الدعم المادي للتنظيم.

وبحسب لائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة “ساوث بوند تربيون” الأمريكية، فإن “سامانثا ماري الحساني البالغة من العمر 32 عامًا، المعروفة أيضًا باسم سامانثا سالي، قامت خلال الفترة من خريف 2014 وحتى صيف 2015 بتقديم دعم مادي لداعش”.

وادّعت الحساني أنها “انضمت إلى داعش بدفع من زوجها الأمريكي من أصول مغاربية موسى الحساني، الذي ادعى أنهم سينتقلون إلى وطنه المغرب، لكن بدلًا من ذلك انتهى بهم المطاف في سوريا حيث انضموا إلى داعش“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن “أولاد الحساني، قناص داعش، الذي قُتل العام الماضي في غارة بطائرة بدون طيار، وضعوا تحت الرعاية الحكومية في إنديانا”.

وقبضت قوات “سوريا الديمقراطية” على الحساني بعد تحرير مدينة الرقة، ونقلتها قوة إنفاذ القانون الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.