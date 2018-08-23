فرنسا: الظروف الحالية غير ملائمة لعودة اللاجئين السوريين

رفضت فرنسا، اليوم الخميس، أي اقتراح بشأن إمكانية بدء عودة ملايين اللاجئين السوريين لديارهم، وهو ما حثت عليه روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن الظروف لم تتهيأ بعد للعودة نظرًا إلى معاملة الأسد للذين عادوا بالفعل واحتمال شن هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

وأضافت: “شهد هذا العام أكبر حركة نزوح منذ بدء الصراع، وحذر المجتمع الدولي بأسره من مخاطر أزمة إنسانية ضخمة وأزمة مهاجرين في حال شن هجوم على محافظة إدلب”.

وفي الأسابيع القليلة الماضية دعت روسيا القوى الغربية المعارضة للحكومة السورية لمساعدة اللاجئين على العودة لديارهم والمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها.

وأسقطت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ما يقدر بنحو نصف مليون قتيل وشردت 5.6 مليون خارج سوريا، فيما نزح 6.6 مليون داخل البلاد.

وتقول فرنسا إنها لن تدعم إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الأسد حتى يحدث تغيير سياسي عن طريق التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.