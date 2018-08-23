تشكيك باستجابة الأوروبيين لبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا

من المرجح أن لا تلقى دعوة لندن للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا تضاهي العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرًا بسبب هجوم على جاسوس روسي سابق في بريطانيا، ترحيبًا في التكتل، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في واشنطن، إن على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على روسيا بعد الهجوم على جاسوس سابق بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية.

ويلقي الغرب بمسؤولية الهجوم على موسكو وهو أمر ينفيه الكرملين.

لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يشككون في فرض المزيد من العقوبات على موسكو واستشهدوا على وجهة النظر تلك بالانقسامات المعتادة بين الدول الأعضاء في التكتل بين من يدعون إلى اتباع نهج متشدد مع موسكو ومن يقولون إن مزيدًا من التواصل هو الحل الأمثل.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي “لا سبيل لذلك، إيطاليا والنمسا وحتى فرنسا تريد بشدة أن تقوم بالأعمال مع روسيا”.

ويحتاج فرض أي عقوبات جديدة لموافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.

وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن “النقاشات أوضحت أن هناك حدودًا واضحة للعقوبات.. لا يستبعد إضافة اسم أو كيان للقائمة السوداء هنا أو هناك، لكن ليس هناك مجال لمزيد من الإجراءات الموسعة التي تمس قطاعات بأكملها”.

وبعد خطاب هانت في واشنطن قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا “لم تقدم اقتراحًا رسميًا للتكتل لفرض عقوبات جديدة على روسيا” وأضافوا أنهم “يعتقدون أن هانت قد يطرح الأمر في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في النمسا في نهاية هذا الشهر”.