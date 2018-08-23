وكالة: روسيا وأمريكا تتفقان على إعادة فتح قنوات اتصال بينهما

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الخميس، أنه اتفق ونظيره الأمريكي جون بولتون، على إعادة فتح قنوات اتصال بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وحسب الوكالة، قال باتروشيف إنه “جرى أيضًا التوصل لاتفاق عام على مواصلة الاتصالات بين رئيسي أركان البلدين”، مضيفًا أنه “دعا بولتون ومسؤولين أمريكيين لزيارة روسيا من أجل إجراء محادثات، لكن لم يتحدد موعد لذلك”.

وأفاد المسؤول الروسي أن “الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وأمن الإنترنت وقضايا نووية”، مضيفًا أن “بولتون لم يتطرق لأي مزاعم بحق روسيا”.