محامي ترامب ينفي علمه إن كان الرئيس على علم باجتماع مع روس في 2016

قال المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، مايكل كوهين، إنه لا يعلم إن كان ترامب على علم باجتماع عقد في برج ترامب مع روس في العام 2016، وفق ما صرّحت ثلاثة مصادر مطلعة على شهادة كوهين لموقع “أكسيوس” الإخباري.

وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إخبارية أخرى، الشهر الماضي، أن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن ترامب كان يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده، بحسب رويترز.

وأدلى كوهين بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في خريف 2017.

وأفاد موقع “أكسيوس” نقلًا عن المصادر الثلاثة أن كوهين لم يقل فحسب إنه لم يكن على علم مسبق بالاجتماع، بل وقال أيضًا إنه لا يعرف إن كان ترامب قد علم به أم لا.

وفي الاجتماع الذي عقد في برج ترامب في يونيو/حزيران 2016، عرض الروس تقديم معلومات تمس سمعة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

وشارك الابن الأكبر لترامب، دونالد ترامب الابن، وصهر الرئيس جاريد كوشنر والمدير السابق للحملة الانتخابية بول مانافورت في الاجتماع مع محامية روسية على صلة في الكرملين.

وأقر كوهين بالذنب، يوم الثلاثاء، في ثماني تهم جنائية من بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وقال لمحكمة اتحادية في نيويورك إن ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.

ورد البيت الأبيض بقوة، أمس الأربعاء، على تلميحات بأن صفقة قانونية أبرمها كوهين تورط الرئيس في جريمة.