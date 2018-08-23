الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لإيران بقيمة 18 مليون يورو

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على تقديم مساعدات لإيران بقيمة18 مليون يورو (20.6 مليون دولار)، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، للمساهمة في تحمّل أثر العقوبات الأمريكية وإنقاذ اتفاق 2015 الذي تكبح إيران بموجبه طموحاتها النووية.

ويأتي ذلك في إطار جهود عالية المستوى يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاق النووي، الذي نبذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/ مايو الماضي، ويُعدّ أيضًا جزءًا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران في ميزانيته.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران التي هددت بعدم الالتزام بالاتفاق النووي ما لم ترَ فوائد اقتصادية لرفع العقوبات.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران.

وأضافت أنها “ستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية في مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا”.

وسينفق الاتحاد ثمانية ملايين يورو على القطاع الخاص، بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تطوير التجارة في إيران، وهناك ثمانية ملايين يورو إضافية ستتجه إلى المشروعات البيئية، ومليونا يورو لعلاج الأضرار الناجمة عن المخدرات.