ترامب: أي محاولة لعزلي ستؤدي لإفقار الأمريكيين وانهيار سوق الأسهم

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن أي محاولة لعزله من منصبه ستؤدي إلى “انهيار سوق الأسهم والاقتصاد” في بلاده.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، “أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية”، حسب ما نقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.

وأردف: “بدون هذا النوع من التفكير، سنرى أرقامًا اقتصادية لا تصدق؛ لأنني أقوم بعمل جيد”.

جاءت تصريحات ترامب؛ على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترامب، بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبيرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.