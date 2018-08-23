بحثًا عن أصدقاء لإسرائيل.. نتنياهو يحضر قمة دول البلطيق في ليتوانيا

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى ليتوانيا، يلتقي خلالها قادة دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا؛ في مسعى منه للحد مما أسماه “المواقف غير الصديقة” لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته إسرائيل إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، صباح اليوم، “أود أن أوازن بين مواقف الاتحاد الأوروبي غير الصديقة تجاه دولة إسرائيل؛ من أجل تحقيق علاقة أكثر عدلًا وتميزًا”.

وأضاف: “لقد حققت هذا من خلال التعاون مع مجموعات من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبالطبع مع دول أخرى”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن نتنياهو” سيشارك خلال الزيارة في قمة دول البلطيق، وسيلتقي مع رؤسائها، وسيبحث القادة الأربعة تعميق التعاون بين دولهم”. لافتًا إلى أن الزيارة ستستمر 3 أيام.

وتواجه إسرائيل مواقف أوروبية رافضة لسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الاستيطان وتغيير الواقع في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مرارًا، معارضته قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية العام 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

كما عارض الاتحاد الأوروبي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الدولي مع إيران. وتتخذ القرارات في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.