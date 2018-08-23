وزيرة خارجية أستراليا تعتزم الترشح لرئاسة الوزراء

تعتزم وزيرة خارجية أستراليا “جولي بيشوب”، الترشح لزعامة حزب الأحرار الحاكم وشغل منصب رئيس الوزراء، بعد أن قدم عدد من الوزراء استقالاتهم في خطوة أضعفت موقف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، وفقًا لوسائل إعلام أسترالية اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم، إن وزير الخزانة سكوت موريسون سيخوض المنافسة أيضًا على زعامة الحزب.

وفاز ترنبول بفارق ضئيل في اقتراع على زعامة الحزب يوم الثلاثاء أمام وزير الداخلية السابق بيتر داتون، وعرض اليوم الخميس إجراء تصويت ثانٍ على زعامة الحزب غدًا الجمعة “إذا تلقى خطابًا موقّعًا من غالبية أعضائه”.