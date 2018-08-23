الأقمار الصناعية تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع صواريخ

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، الأسبوع الماضي، أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ، في الربع الأول من آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح مركز “38 نورث للأبحاث” في واشنطن، يوم الأربعاء، أن “صور الأقمار الصناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية تشير إلى عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي، تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته مع ترامب في سنغافورة في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال المركز إن تقدمًا كبيرًا حدث في إزالة موقع التجارب من يوليو/ تموز، إلى أغسطس/ آب، لكنه أضاف أن “المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض”.