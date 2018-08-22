البيت الأبيض يبرئ ترامب من “أي خطأ” في قضيتي مانافورت وكوهي

برأ البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بالتهم التي يحاكم فيها كل من مدير حملته السابق، بول مانافورت ومحاميه السابق، مايكل كوهين.

وأدلت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض بتصريحات مقتضبة حيال تلك القضايا قائلة: “إذا كان كوهين توصل إلى اتفاق، فيجب ألا يورط الرئيس في ذلك، لأن الرئيس لم يقم بأي شيء خاطئ، ولا توجد أي تهم موجهة له”.

وأضافت أن “قضية مانافورت لا علاقة لها بالرئيس والبيت الأبيض وحملته الانتخابية”.

وكانت هيئة المحلفين أدانت مانافورت، بارتكاب 8 جرائم مالية، وذلك في محكمة الإسكندرية بولاية فرجينيا.

واتفق المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، مع الادعاء العام في مقاطعة نيويورك الجنوبية، على الاعتراف بارتكابه 8 جرائم مالية، والإقرار بأنه ناقش أو دفع مبالغ مالية لسيدتين تزعمان وجود علاقة جنسية مع ترامب، وذلك من أجل التزام الصمت، بتوجيه وتنسيق مع ترامب.

وأقر كوهين بدفع أموال لسيدتين من أجل التزام الصمت وعدم التأثير على الانتخابات، بتوجيه من ترامب.

وأكد ترامب خلال حوار له مع شبكة “فوكس نيوز” أنه “لم يعلم بالاتفاق الذي قام به كوهين مع السيدتين إلا بعد أن سدد الأموال”، فيما نفى الرئيس أي علاقة له بأداء أموال لممثلة أفلام إباحية وعارضة في مجلة بلاي بوي”.