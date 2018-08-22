الناتو مخاطبًا بوتين: قواتنا المتواجدة شرق أوروبا دفاعية

ردّ حلف شمال الأطلسي على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قوات الحلف في شرق أوروبا تمثل خطرًا على روسيا، قائلًا إن “قواته لا تقارن بانتشار القوات الروسية”.

وأشارت المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونجيسكو، إلى أن “تحركات الحلف دفاعية ومتناسبة وتتسق تمامًا مع التزاماتنا الدولية”.

وقالت إن “الحلف نشر 4000 جندي في الشطر الشرقي من أراضيه لردع أي عدوان محتمل. هؤلاء الجنود لا يمكن مقارنتهم بالفرق التي نشرتها روسيا. على النقيض من ذلك، روسيا لها قوات في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا ضد رغبات حكوماتها”.

وأضافت بأن ملف الطيران طُرح في عدد من المنتديات العسكرية المشتركة، في رد على ما اعتبرته مزاعم بوتين بأن التحالف العسكري الغربي يرفض بحث القواعد التي تضبط الطلعات الجوية العسكرية مع روسيا.

وأوضحت “بالنسبة لمسألة الطيران .. نحن ناقشنا سلامة الطيران في منطقة البلطيق في مجلس حلف شمال الأطلسي-روسيا”.