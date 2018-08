أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أن انتهاكات محاميه السابق مايكل كوهين بشأن تمويل حملته الانتخابية “ليست جريمة”.

وكتب ترامب على تويتر، “أقر مايكل كوهين بذنبه في تهمتين تتعلقان بانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، وهما ليستا جريمة”.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018