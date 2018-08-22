المستشار النمساوي يهدئ أوروبا بعد الغضب من رقصة بوتين في زفاف وزيرة خارجيته

خرج المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، ليهدئ من غضب الأوروبيين، بعد انتقادهم لرقصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زفاف وزيرة خارجيته.

وقال كورتس: إن جذور النمسا راسخة في الاتحاد الأوروبي وتشاركه موقفه تجاه روسيا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: “وضعنا في أوروبا لم يتغير بسبب حفل زفاف.. سياستنا الخارجية تجاه روسيا واضحة.. ساعدنا في صياغة جميع قرارات الاتحاد الأوروبي وملتزمون بها”.

وتهدف تصريحات كورتس لطمأنة المنتقدين، بعد أن حضر الرئيس الروسي حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

ورقصت كنايسل مع بوتين خلال حفل الزفاف في مطلع الأسبوع، واختتمت الرقصة بانحناءة شديدة، ما أثار انتقادات في بعض وسائل الإعلام التي قالت إنها قوضت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، وتوترت العلاقات بين موسكو والاتحاد؛ بسبب قضايا أخرى.