ميركل تؤيد وجهة نظر وزير الخارجية الألماني حول التصدي لسياسات أمريكا

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومتها تؤيد كثيرًا من الآراء التي عبّر عنها وزير الخارجية هايكو ماس، في مقال دعا فيه إلى المزيد من الوحدة الأوروبية؛ لمواجهة السياسات الأمريكية التي لا ترضي الاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة: “مقال الوزير ماس عبّر عن كثير مما يمثل الموقف الموحد للحكومة تجاه الولايات المتحدة”.

وأضاف المتحدث: “في مقاله الشخصي قدم (الوزير) ملاحظات تشغل الحكومة خاصة وجود وحدة أوروبية أقوى ومسألة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: إن مقال ماس في الصحيفة الاقتصادية هاندلسبلات قصد به إثارة نقاش حول العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك كيف يمكن للدول الأوروبية إبقاء الاتفاق النووي مع إيران حيًّا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.