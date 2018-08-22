ألمانيا تعتقل روسيًّا بتهمة التخطيط لـ”هجوم إرهابي”

اعتقلت الشرطة الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، مواطنًا روسيًّا وصف بـ”إسلامي متطرف”، يشتبه بتخطيطه لهجوم “إرهابي” في ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن الادعاء العام الألماني قوله إن الرجل يبلغ من العمر 31 عامًا، واسمه ماغوميد ألي س، وهو متهم بتخزين متفجرات في منزله.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه مرتبط بالفرنسي، الذي اعتنق الإسلام كليمنت بي، الذي اعتقل في مارسيليا في شهر إبريل/ نيسان الماضي بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبحسب البيانات، صنع الروسي الذي يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف مع شريكه المعتقل في فرنسا حاليًا عبوة ناسفة، وخططا لتفجيرها في ألمانيا في مكان غير معلوم.

ومن المنتظر أن تكون السلطات عثرت على مكان العبوة الناسفة عقب القبض على المشتبه به وتفتيش منزله.

وأوضح الادعاء العام الألماني أن الرجلين افترقا بعد أن أحبطت الشرطة خطة لتفجيرات في ألمانيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية غدًا الخميس.