بولتون: لا نريد تغيير النظام الإيراني ونقل السفارة للقدس ليس مقايضة

جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، تأكيده بأنّ بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران، وإنما تغيير سلوكه.

وقال في مؤتمر صحفي بالقدس، حيث أجرى محادثات مع قادة إسرائيليين: “لنكن واضحين، تغيير النظام في إيران ليس سياسة أمريكية. لكن ما نريده هو تغيير هائل في سلوك النظام”.

وأشار بولتون في الماضي، إلى أنّ على الحكومة الأمريكية الضغط من أجل تغيير الحكومة الإيرانية، لكنه قال في أيار/ مايو، إن هذا ليس جزءًا من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال أيضًا في المؤتمر الصحفي اليوم، إنّ الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت صواريخ قدمتها إيران لسوريا كانت دفاعًا مشروعًا عن النفس.

نقل السفارة

من جهة أخرى، اعتبر بولتون أن اعتراف بلاده بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها هو “نتيجة حتمية ولم تكن قضية مقايضة”.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي بشأن تعليقات الرئيس ترامب، مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل ستضطر لدفع “ثمن أعلى” في المحادثات مع السلطة الفلسطينية بسبب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، قلل بولتون من أهمية تلك التصريحات، قائلًا إنها لا تشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك أي تغيير في السياسة. أعتقد أن الرئيس بحث الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل والنتيجة الحتمية لذلك – أن السفارة الأمريكية يجب أن تكون في عاصمة البلاد التي تم اعتمادها باعتباره الشيء الصحيح والطبيعي الذي يجب القيام به – وهي ليست قضية مقايضة”.

وأمس الثلاثاء، زار بولتون السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وهي جزء رسمي من القنصلية الأمريكية، حيث استقبله السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ووصل بولتون إلى إسرائيل مساء الأحد، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العشاء.