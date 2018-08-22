رئيسة تايوان: الصين تضغط على الجزيرة للتأثير على الانتخابات

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الأربعاء، إن الصين تمارس ضغوطًا على الجزيرة في محاولة للتأثير على سياساتها بما في ذلك الانتخابات المحلية المقبلة.

وأضافت تساي في بيان لها أن “الضغط الصيني الموجه لتايوان لن يتوقف قبل الانتخابات”، وقالت إن بكين تحاول التأثير على نتائج الاقتراع.

ومن المقرر أن تجري تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين إقليمًا منشقًا عن “صين واحدة”، انتخابات لرؤساء البلديات وانتخابات فرعية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وتعهدت تايوان ذات الحكم الديمقراطي أمس الثلاثاء بالتصدي لسلوك الصين “الخارج عن السيطرة بشكل متزايد” بعد أن خسرت تايبه حليفًا آخر لصالح بكين عندما بدلت السلفادور ولاءها إلى الصين.