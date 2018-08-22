بولتون: تأثير العقوبات الأمريكية على إيران “أقوى”.. وروسيا “عالقة” في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران “أكثر فاعلية مما كان متوقعًا”، لكنه أشار إلى استمرار نشاط إيران الإقليمي الذي تعارضه واشنطن.

وأعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرم العام 2015.

وقال بولتون خلال مقابلة مع رويترز لدى زيارته إسرائيل “دعني أكون واضحًا، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران، وعلى الرأي العام داخل إيران”.

وفي سياق آخر، اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن روسيا “عالقة” في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفًا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وأضاف بولتون، أن “الاتصالات الأمريكية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب”. لكنه “حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك”.

ونفى جون بولتون، أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ناقشت احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وتابع، “سمعت اقتراح الفكرة، لكن لا يوجد نقاش يدور حولها ولا قرار داخل الحكومة الأمريكية… من الواضح أننا نفهم قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونحن نتفهم موقفهم، لكن لا تغير في الموقف الأمريكي حاليًا”.