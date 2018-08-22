انحناءة وزيرة خارجية النمسا لبوتين تثير الغضب (فيديو)

تعرضت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لعاصفة من الانتقادات، يوم الثلاثاء، بعد أن انحنت بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها، وقال المنتقدون إن هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة النمسا.

وكان بوتين نجم المدعوين إلى حفل زفاف كنايسل في قرية نمساوية مطلع الأسبوع، وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.

وأظهرت مقاطع مصورة كنايسل تختتم رقصة فالس مع بوتين بانحناءة شديدة في لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطي دعاية للكرملين، وتضر بالنمسا لسنوات قادمة.

وقالت صحيفة دير ستاندرد: “جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتين عار”.

وأضافت: “وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها؛ بسبب الطريقة التي عاملت بها فلاديمير بوتين”، وفق رويترز.

واستغل منتقدوها حقيقة تولي النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليًا في وقت تتزايد فيه التوترات بين الاتحاد وروسيا بشأن سلسلة من القضايا. ولم تحذو النمسا حذو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي هذا العام في طرد دبلوماسيين روس بعد اتهام بريطانيا الكرملين بالتورط في استخدام غاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا، وهو اتهام تنفيه موسكو.